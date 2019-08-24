Зеленський заявив, що повинен на цьому тижні обрати нового прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що повинен на цьому тижні обрати нового прем’єр-міністра України. Про це УНН повідомляє з посиланням на відео, опубліковане LB.ua.
“Я повинен ухвалити це рішення на цьому тижні, мені більше не має куди тягнути, я вам скажу, що важкість цього рішення тільки в тому, що мені подобається декілька людей. Не скажу хто, скажу, що їх двоє”, — сказав Зеленський.
За його словами, новий прем’єр повинен бути готовий до розв’язання економічних проблем. Людина повинна прийти з моделлю, з людьми та реальними реформами. Також, кандидат у прем’єри повинен представити людей, яких він хоче бачити серед урядовців.
Нагадаємо, експерт назвав головного претендента на посаду прем’єр-міністра.