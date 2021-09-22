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Зеленський заявив, що не зриватиме зустріч із Джонсоном через замах на Шефіра

Зеленський заявив, що не зриватиме зустріч із Джонсоном через замах на Шефіра

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має права зривати зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном через замах на свого помічника Сергія Шефіра. Про це він заявив у коментарі телеканалу “Дом”, передає УНН.

Цитата

"Я президент і повинен представляти державу. Зривати зустріч з прем'єр-міністром (Великої Британії, - ред.) Джонсоном, яка дуже важлива, я вважаю, я не маю права. Я їх проведу і обов'язково представлятиму Україну на Генасамблеї ООН. Відразу після цього поїду додому і займуся цим процесом (замахом на помічника Президента Сергія Шефіра - ред.) більш детально", - заявив Зеленський.

Деталі

Зеленський пояснив, що Сергій Шефір є його близьким другом, але на сьогодні він насамперед є Президентом України.

Додамо

В той же час, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Зеленський скоротить своє перебування в Нью-Йорку через замах на свого помічника Сергія Шефіра.

Контекст

Сьогодні вдень у Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра.
Його авто обстріляли. постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози життю немає. Нападників розшукують.

Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, до розслідування замаху на першого помічника Президента України Сергія Шефіра перебуває на контролі, до розслідування підключені найкращі фахівці.

При цьому, Зеленський не впевнений у тому, що виконавців замаху на вбивство Сергія Шефіра знайдуть.

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