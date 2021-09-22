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До розслідування замаху на Шефіра долучені найкращі фахівці - Монастирський

До розслідування замаху на Шефіра долучені найкращі фахівці - Монастирський

Київ • УНН

 • 18510 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Розслідування замаху на першого помічника Президента України Сергія Шефіра перебуває на контролі, до розслідування підключені найкращі фахівці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє УНН.

Деталі

“Без перебільшень, сьогодні другий день народження Сергія Шефіра.

Слідство наразі розглядає три основні версії замаху на вбивство першого помічника Президента України Сергія Шефіра та його водія: в зв’язку з державною діяльністю, з метою тиску на перших осіб держави і з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні, у тому числі за участю спецслужб іноземних держав”, — повідомив міністр.

Він додав, що водія Сергія Шефіра прооперовано, наразі йому ніщо не загрожує.

“Перед тим, як відправитися до лікарні, він встиг вказати на місце, звідки здійснювалися постріли, що дало можливість слідчим максимально оперативно та якісно здійснити огляд місця подій і необхідні слідчі дії. Тож ситуація на контролі. До слідчо-розшукових дій підключені найкращі оперативники та слідчі Національної поліції, кінологічної служби, Нацгвардії, співробітники СБУ”, — написав Монастирський.

Міністр також наголосив, що замах відбувався з метою вбивства.

“Якщо хтось думає, що може залякати таким чином керівництво країни, він глибоко помиляється. Шлях реформ і змін у країні не зупинити!”, — заявив він.

Контекст

У Київській області здійснили замах на першого помічника Президента України Сергія Шефіра. Його авто обстріляли. постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози життю немає. Нападників розшукують.
Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.
Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що має три версії щодо замаху на першого помічника Президента.

Українські Національні Новини

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