Зеленський закликав українців бути єдиними не в гаслах, а в серці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українці мають бути єдиним народом не в гаслах, а в серці, та разом будувати державу. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відзначення Дня Незалежності, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Ми різні. Але єдині. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді ми сильні. Мусимо зрозуміти, що розраховувати маємо тільки на себе. Не сваритися через минуле, а об’єднатися заради майбутнього. Україномовні та русскоговорящие, незалежно від віку, статі, віросповідання – бути єдиним народом. Не на плакатах, не в гаслах, а ось тут. У кожного в серці. Ми повинні рухатися вперед, разом будувати країну, разом робити неможливе", – зазначив Президент.
Водночас він висловив упевненість у подальшому розвитку країни завдяки новому поколінню, яке сформувалося в умовах незалежності.
"Сьогодні вже сформувалося ціле покоління, народжене в незалежній Україні. Для них це нормальний стан речей. Для них не може бути по-іншому. І це прекрасно. Бо це покоління – наша ментальна опора. Опора свободи, демократії та розвитку. Вони мислять інакше, вони думають сучасно, а значить – Україна рухатиметься тільки вперед", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, Президент під час урочистостей до Дня Незалежності указом встановив День пам’яті захисників України.