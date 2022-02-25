Зеленський закликав росіян боротися проти війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав росіян боротися за Україну та проти війни, передає кореспондент УНН.
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“Усім громадянам РФ, які виходять на протести, хочу сказати ми вас бачимо. Це означає, що ви нас почули, це означає, що ви починаєте вірити. Боріться за нас, боріться проти війни”, — сказав Зеленський.
Доповнення
У російських містах люди вийшли 24 лютого на акції протесту проти війни в Україні. Тисячу людей було затримано.
Раніше Володимир Зеленський закликав росіян вийти на площі та звернутися до президента Росії Володимира Путіна із заявою, що не хочуть війни.
Контекст
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі та закликав українських військових здати зброю.
На всій території України запроваджено військовий стан.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.