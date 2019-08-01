Зеленський з Прем’єр-міністром Індії домовились про обмін візитами
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у четвер провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді. Зеленський привітав Моді з перемогою на загальнонаціональних парламентських виборах і переобранням на посаду Прем’єр-міністра Індії, повідомляє прес-служба Президента, передає УНН.
Так, співрозмовники погодилися з необхідністю активізації політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема домовилися про обмін візитами найближчим часом, обговорили шляхи зміцнення економічних зв’язків, розширення військово-технічної співпраці.
Сторони позитивно відзначили інтерес індійської молоді до навчання у закладах вищої освіти України, зростання уваги індійського кінематографа до нашої країни, традиційну популярність Індії серед українців.
Як повідомляв УНН, напередодні відбулася телефонна розмова Президента Білорусі Олександра Лукашенка з Президентом України Володимиром Зеленським. Обидва лідери запросили співрозмовника погостювати у них на батьківщині.