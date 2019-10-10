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Зеленський: я не знав про замороження військової підтримки, коли говорив з Трампом

Київ • УНН

 • 8262 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив що не знав про те, що США заморозили військову допомогу Україні, коли спілкувався з лідером США Донвальдом трампом. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.

Зеленський: я не знав про замороження військової підтримки, коли говорив з Трампом

"У нас пройшла дуже гарна зустріч (з Трампом – ред.). Ці історії зі зброєю, наші дзвінки, з Бурісмою, вони ніяк не пов’язані, це не правда. Вони заблокували цю програму ще в липні, ще до того, як у нас була розмова, але в розмові про це не йшлось. Я навіть не знав. Ми потім обговорили з міністром оборони, він сказав: у нас є проблема, у нас заблокували ці гроші. Коли ми говорили з Трампом, цього питання не було. Це питання, коли міністр оборони мені сказав, що є проблема, я знав, що це питання я буду піднімати в Польщі. Тому коли ми отримали інформацію, що буде віце-президент, на зустрічі з ним я підняв це питання", - сказав він.

Нагадаємо, телефонна розмова між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не могла ні на що вплинути через "втомлені відносини" між країнами.

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