Зеленський: я не знав про замороження військової підтримки, коли говорив з Трампом

"У нас пройшла дуже гарна зустріч (з Трампом – ред.). Ці історії зі зброєю, наші дзвінки, з Бурісмою, вони ніяк не пов’язані, це не правда. Вони заблокували цю програму ще в липні, ще до того, як у нас була розмова, але в розмові про це не йшлось. Я навіть не знав. Ми потім обговорили з міністром оборони, він сказав: у нас є проблема, у нас заблокували ці гроші. Коли ми говорили з Трампом, цього питання не було. Це питання, коли міністр оборони мені сказав, що є проблема, я знав, що це питання я буду піднімати в Польщі. Тому коли ми отримали інформацію, що буде віце-президент, на зустрічі з ним я підняв це питання", - сказав він.

Нагадаємо, телефонна розмова між президентами США і України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським не могла ні на що вплинути через "втомлені відносини" між країнами.