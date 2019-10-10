Зеленский: я не знал о замораживании военной поддержки, когда говорил с Трампом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что США заморозили военную помощь Украине, когда общался с лидером США Донвальдом Трампа. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.
"У нас прошла очень хорошая встреча (с Трампом - ред.). Эти истории с оружием, наши звонки, с Бурисмою, они никак не связаны, это не правда. Они заблокировали эту программу еще в июле, еще до того, как у нас был разговор, но в разговоре об этом не говорилось. Я даже не знал. Мы потом обсудили с министром обороны, он сказал: у нас есть проблема, у нас заблокировали эти деньги. Когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было. Этот вопрос, когда министр обороны сказал мне, что есть проблема, я знал, что этот вопрос я буду поднимать в Польше. Поэтому когда мы получили информацию, что будет вице-президент, на встрече с ним я поднял этот вопрос ", - сказал он.
Напомним, телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не мог ни на что повлиять из-за "уставших отношений" между странами.