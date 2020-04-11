Зеленський вшанував пам'ять і відвідав меморіал жертв теракту під Волновахою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в зону ООС відвідав меморіал загиблим пасажирам автобусу рейсу Златоустівка — Донецьк, який у 2015 році розстріляли з “градів”, і поклав до нього квіти. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
“Перебуваючи з робочою поїздкою у зоні проведення Операції об’єднаних сил, Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка — Донецьк. Цей автобус бойовики обстріляли з реактивних артсистем БМ-21 „Град“ 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості. Президент ушанував пам’ять загиблих та поклав до меморіалу квіти”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що Президент поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку — командиру 3-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.
“Андрій Жук героїчно загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи, яка проникла на контрольовану українськими військовими територію”, — зазначили у пресслужбі.
Нагадаємо, Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів.