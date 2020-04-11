Зеленский почтил память и посетил мемориал жертв теракта под Волновахой

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в зону ООС посетил мемориал погибшим пассажирам автобуса рейса Златоустовка — Донецк, который в 2015 году расстреляли из “градов”, и возложил к нему цветы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.