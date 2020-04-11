Зеленский почтил память и посетил мемориал жертв теракта под Волновахой

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54748 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64181 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в зону ООС посетил мемориал погибшим пассажирам автобуса рейса Златоустовка — Донецк, который в 2015 году расстреляли из “градов”, и возложил к нему цветы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак посетили мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка — Донецк. Этот автобус боевики обстреляли из реактивных артсистем БМ-21 „Град“ 13 января 2015 года. В результате трагедии 12 пассажиров погибли, еще 19 получили ранения различной степени тяжести. Президент почтил память погибших и возложил к мемориалу цветы”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Президент возложил цветы к памятному знаку Герою Украины, майору ВСУ Андрею Жуку — командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

“Андрей Жук героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая собратьев от вражеской диверсионной группы, которая проникла на контролируемую украинскими военными территорию”, — отметили в пресс-службе.

Напомним, Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей.

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