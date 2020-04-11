Зеленський вшанував пам'ять в'язнів нацистських концтаборів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять в’язнів нацистських концтаборів, пише УНН з посиланням на пресслужбу Глави держави.
У Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів було встановлено кошик квітів від Президента України Володимира Зеленського до Меморіального комплексу “Бабин Яр”.
Крім того, відбулося покладання квіткових композицій до пам’ятного знака загиблим у Сирецькому концентраційному таборі, а також до пам’ятного знака “Пам’ять на майбутнє” на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.
“Цього дня у 1945 році в одному з найбільших концентраційних таборів нацистської Німеччини — Бухенвальді — ув’язнені повстали та взяли ситуацію під свій контроль. А невдовзі війська антигітлерівської коаліції завершили їхнє звільнення. Люди різних національностей, поглядів і віросповідань у той складний час об’єдналися, щоб скинути пута людиноненависницького режиму. Вічна пам’ять мученикам і жертвам Другої світової війни”, — зазначив Зеленський.
Глава держави висловив пошану співвітчизникам, які пройшли через пекло нацистських концтаборів і здолали всі випробування.
“Бажаю всім здоров’я, віри й наснаги у боротьбі за краще майбутнє”, — сказав Президент.
Додамо, що у березні Володимир та Олена Зеленські вшанували пам’ять Тараса Шевченка.