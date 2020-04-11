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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 54798 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 64215 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей

Киев  •  УНН

 • 14424 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память узников нацистских концлагерей, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В Международный день освобождения узников нацистских концлагерей была установлена корзина цветов от Президента Украины Владимира Зеленского в Мемориального комплекса “Бабий Яр”.

Кроме того, состоялось возложение цветочных композиций к памятному знаку погибшим в Сырецком концентрационном лагере, а также к памятному знаку “Память на будущее” на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”.

“В этот день в 1945 году в одном из крупнейших концентрационных лагерей нацистской Германии — Бухенвальде — заключенные восстали и взяли ситуацию под свой контроль. А вскоре войска антигитлеровской коалиции завершили их освобождения. Люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий в то сложное время объединились, чтобы сбросить путы человеконенавистнического режима. Вечная память мученикам и жертвам Второй мировой войны”, — отметил Зеленский.

Глава государства выразил уважение соотечественникам, которые прошли через ад нацистских концлагерей и преодолели все испытания.

“Желаю всем здоровья, веры и вдохновения в борьбе за лучшее будущее”, — сказал Президент.

Добавим, что в марте Владимир и Елена Зеленская почтили память Тараса Шевченко.

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