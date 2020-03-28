Зеленський вніс зміни в указ про шефську допомогу військовим частинам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу Президента України від 11 лютого 2016 року про шефську допомогу військовим частинам. Про це повідомляє УНН з посиланням на указ Президента №128/2020 від 27 березня.
“Внести до Переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюються шефство, затвердженого Указом Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України“ (у редакції указу від 8 серпня 2017 року № 213, зі змінами, внесеними указами від 3 березня 2018 року № 53 та від 26 квітня 2019 року № 169), зміни”, — сказано в указі.
Зазначається, що зміни у Збройних силах України торкнуться підрозділів Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.
Окрім того, зміни у Національній гвардії України торкнуться підрозділів у Вінницькій, Запорізькій, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Чернігівської областях.
У Державній прикордонній службі зміни відбудуться у Житомирській, Запорізькій, Одеській та Харківській областях.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, згідно з якими призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу Збройних Сил України, а Руслана Хомчака Головнокомандувачем Збройних Сил України.