Зеленський вніс у ВР подання на призначення Загороднюка міністром оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання на призначення Андрія Загороднюка міністром оборони. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідний проект постанови на сайті парламенту.
Проект постанови про призначення А.Загороднюка міністром оборони України зареєстровано у ВР під №1023 від 29.08.2019.
"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85, пункту 10 частини першої статті 106, частини четвертої статті 114 Конституції України вношу подання про призначення А.Загороднюка на посаду Міністра оборони України. Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Верховній Раді України Р.Стефанчук", - сказано у поданні на призначення Загороднюка.
Нагадаємо, у "Слузі народу" відзначили, що сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.
Довідка УНН: Андрій Загороднюк є колишнім керівником Проектного офісу реформ Міністерства оборони України. Закінчив Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Університет Уарвік та Оксфордський університет. Має більше 16 років досвіду роботи на керівних посадах у гірничо-видобувній і виробничій галузях. З 2014 року - громадський активіст, волонтер ЗСУ.