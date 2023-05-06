Зеленський виступить перед швейцарським парламентом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час літньої сесії звернеться до парламенту Швейцарії з відеозв'язку. Про це УНН повідомляє з посиланням на швейцарський парламент.
Деталі
Повідомляється, що 3 травня посольство України у Швейцарії направило до федеральних зборів офіційний запит на відеозвернення Президента Зеленського до швейцарського парламенту.
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«На своєму засіданні бюро Національної ради та Ради штатів, відповідальні за рішення з цього питання, вирішили виконати запит. Відеозвернення відбудеться під час літньої сесії. Точну дату буде визначено у консультації з Україною», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.