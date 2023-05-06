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Зеленський виступить перед швейцарським парламентом

Зеленський виступить перед швейцарським парламентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час літньої сесії звернеться до парламенту Швейцарії з відеозв'язку. Про це УНН повідомляє з посиланням на швейцарський парламент.

Деталі

Повідомляється, що 3 травня посольство України у Швейцарії направило до федеральних зборів офіційний запит на відеозвернення Президента Зеленського до швейцарського парламенту.

Цитата

«На своєму засіданні бюро Національної ради та Ради штатів, відповідальні за рішення з цього питання, вирішили виконати запит. Відеозвернення відбудеться під час літньої сесії. Точну дату буде визначено у консультації з Україною», - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Швейцарія має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.

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