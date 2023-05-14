Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де поспілкувався з українськими воїнами
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці. Про це повідомили в Офісі Президента, пише УНН.
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"Разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом поспілкувалися з українськими воїнами. Також вручив бійцям державні нагороди.
Дякую вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", - зазначив Президент.
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Повідомляється, що у межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.
Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувалися з українськими воїнами, які навчаються в Бундесвері.
Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини за підтримку тренувальної місії для українських військових.
Крім того, Президент України вручив бійцям державні нагороди. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій тренуються українські військовослужбовці і яка постачається до України.
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