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Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де поспілкувався з українськими воїнами

Зеленський відвідав військову базу в Німеччині, де поспілкувався з українськими воїнами

Київ • УНН

 • 923572 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці. Про це повідомили в Офісі Президента, пише УНН.

Цитата

"Разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом поспілкувалися з українськими воїнами. Також вручив бійцям державні нагороди.

Дякую вам, хлопці, за те, що представляєте нашу державу. Ми сьогодні розмовляли з канцлером – усі поважають наші Збройні Сили. Ми вас чекаємо вдома, повертайтеся й робіть нашу армію на полі бою ще потужнішою", - зазначив Президент.

Деталі

Повідомляється, що у межах офіційного візиту до Німеччини Президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу в місті Аахен, де проходять навчання українські військовослужбовці.

Глава держави та Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц поспілкувалися з українськими воїнами, які навчаються в Бундесвері.

Володимир Зеленський подякував Федеральному канцлеру Німеччини за підтримку тренувальної місії для українських військових.

Крім того, Президент України вручив бійцям державні нагороди. За особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку українські воїни були нагороджені орденами "За мужність" ІІІ ступеня.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц ознайомилися з елементами навчання, а також оглянули зразки німецької військової техніки, на якій тренуються українські військовослужбовці і яка постачається до України.

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