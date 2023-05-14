Зеленский посетил военную базу в Германии, где пообщался с украинскими воинами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Об этом сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
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"Вместе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды.
Спасибо вам, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером – все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще мощнее", - отметил Президент.
Детали
Сообщается, что в рамках официального визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие.
Глава государства и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообщались с украинскими воинами, которые учатся в Бундесвере.
Владимир Зеленский поблагодарил Федерального канцлера Германии за поддержку тренировочной миссии для украинских военных.
Кроме того, Президент Украины вручил бойцам государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами "За мужество" III степени.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц ознакомились с элементами обучения, а также осмотрели образцы немецкой военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и которая поставляется в Украину.
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