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Зеленский посетил военную базу в Германии, где пообщался с украинскими воинами

Зеленский посетил военную базу в Германии, где пообщался с украинскими воинами

Киев • УНН

 • 923570 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие. Об этом сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Цитата

"Вместе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом пообщались с украинскими воинами. Также вручил бойцам государственные награды.

Спасибо вам, ребята, за то, что представляете наше государство. Мы сегодня разговаривали с канцлером – все уважают наши Вооруженные Силы. Мы вас ждем дома, возвращайтесь и делайте нашу армию на поле боя еще мощнее", - отметил Президент.

Детали

Сообщается, что в рамках официального визита в Германию Президент Украины Владимир Зеленский посетил военную базу в городе Аахен, где проходят обучение украинские военнослужащие.

Глава государства и Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообщались с украинскими воинами, которые учатся в Бундесвере.

Владимир Зеленский поблагодарил Федерального канцлера Германии за поддержку тренировочной миссии для украинских военных.

Кроме того, Президент Украины вручил бойцам государственные награды. За личное мужество, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга украинские воины были награждены орденами "За мужество" III степени.

Владимир Зеленский и Олаф Шольц ознакомились с элементами обучения, а также осмотрели образцы немецкой военной техники, на которой тренируются украинские военнослужащие и которая поставляется в Украину.

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