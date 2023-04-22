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Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для держслужбовців за корупцію під час війни

Зеленський відповів на петицію про довічне ув'язнення для держслужбовців за корупцію під час війни

Київ • УНН

 • 1249339 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про запровадження довічного ув'язнення для депутатів і працівників державних структур за корупцію під час дії воєнного стану. Він направив цю пропозицію на розгляд Верховної Ради, пише УНН з посиланням на відповідь на сайті Президента.

Цитата

"Дякую всім за активну громадянську позицію та небайдужість у питанні удосконалення кримінального законодавства України в умовах воєнного стану... Водночас повідомляю, що висловлені в електронній петиції пропозиції направлено до Верховної Ради України для розгляду під час опрацювання відповідних законопроєктів", - ідеться у відповіді на петицію.

Деталі

Глава держави повідомив, що відповідно до Конституції України виключно законами України визначаються, зокрема, діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями та відповідальність за них. Він додав, що наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, які спрямовані на посилення відповідальності посадовців за вчинення корупційних злочинів в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Зеленський нагадав, що ухвалення законів у країні входить виключно до повноважень Ради, тому відправив петицію на розгляд до парламенту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів.

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