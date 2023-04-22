Зеленский ответил на петицию о пожизненном заключении для госслужащих за коррупцию во время войны

Цитата

"Спасибо всем за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе совершенствования уголовного законодательства Украины в условиях военного положения... В то же время сообщаю, что высказанные в электронной петиции предложения направлены в Верховную Раду Украины для рассмотрения при разработке соответствующих законопроектов", - говорится в ответе на петицию.

Детали

Лидер государства сообщил, что в соответствии с Конституцией Украины исключительно законами Украины определяются, в частности, деяния, которые являются преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями, и ответственность за них. Он добавил, что сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта, которые направлены на усиление ответственности должностных лиц за совершение коррупционных преступлений в условиях военного или чрезвычайного положения.

Зеленский напомнил, что принятие законов в стране входит исключительно в полномочия Рады, поэтому отправил петицию на рассмотрение в парламент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о возобновлении декларирования состояния чиновников и депутатов.