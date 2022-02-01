Зеленський увів у дію рішення РНБО про план реалізації Стратегії кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони у сфері кібербезпеки. Воно стосується реалізації відповідної стратегії. Про це повідомляє УНН з посиланням на опублікований президентський указ.
Цитата
“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року “Про План реалізації Стратегії кібербезпеки України”, — ідеться в документі.
Деталі
В дію вводиться рішення РНБО від 30 грудня 2021 року про план реалізації Стратегії кібербезпеки України. Кабінету міністрів за участю СБУ, Служби зовнішньої розвідки та Національного інституту стратегічних досліджень доручено забезпечити його виконання із затвердженням узгодженого комплексу заходів з індикаторами їх виконання.
Доручено кожні півроку інформувати РНБО про виконання плану реалізації Стратегії кібербезпеки.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що через хакерську атаку постраждали сайти органів державної влади.