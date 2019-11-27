Зеленський сьогодні здійснить офіційний візит до Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський у середу, 27 листопада, здійснить офіційний візит до Литви. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"27 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литовську Республіку – з метою участі у дванадцятому засіданні Ради Президентів України та Литви", - повідомили в ОПУ.
Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів Глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.
У Вільнюсі Президенти України та Литви візьмуть участь у роботі п’ятого двостороннього економічного форуму.
Нагадаємо, 26 листопада Зеленський перебував з офіційним візитом в Естонії. Раніше Президент розповів про ціль поїздки в Естонію та Литву.