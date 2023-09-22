Зеленський разом із дружиною зустрівся із генерал-губернаторкою Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером в Оттаві. Під час зустрічі Зеленський висловив подяку Канаді за її підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляє Офіс президента України, передає УНН.
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«Ми вдячні вам, канадському уряду та всьому канадському народу за щиру й потужну підтримку, яку ми особливо відчули з початком повномасштабного вторгнення. За те, що тисячі наших людей знайшли прихисток у вашій країні й ви дбаєте про них з усією теплотою», – сказав Зеленський.
У свою чергу, Генерал-губернаторка Канади, виступаючи мовою інуїтів, побажала українському народові наснаги в боротьбі та не здаватися попри всі труднощі.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери проведуть переговори віч-на-віч та у розширеному форматі. Однак відомо, що сторони будуть говорити про оборонні потреби України та подальшу підтримку нашої держави.