Зеленський провів зустріч з президентом Азербайджану: говорили про інвестиції, відбудову України та розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим в рамках саміту Європейської політичної спільноти у Молдові. Сторони обговорили інвестиційні проекти, відбудову України, а також досвід Азербайджану в розмінуванні деокупованих територій. Про це пише УНН з посиланням на Офіс Президента України.
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"Ми високо цінуємо участь Азербайджану у відновленні інфраструктурних об'єктів у Київській області. Сподіваємося на допомогу в подальшій відбудові України. У повоєнний період розраховуємо на активну участь Азербайджану в інвестиційних проектах в Україні", – сказав Зеленський.
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Президент України також подякував Азербайджану за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, підтримку в межах міжнародних організацій, зокрема під час голосувань за резолюції Генеральної Асамблеї ООН. Володимир Зеленський відзначив усебічну гуманітарну допомогу, надану Азербайджаном.
Крім того, сторони приділили окрему увагу досвіду Азербайджану в питанні гуманітарного розмінування деокупованих територій.
Зеленський висловив сподівання на активне залучення Азербайджану до підтримки ініціатив України країни стосовно досягнення сталого й справедливого миру на основі української формули миру.
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