Зеленский провел встречу с президентом Азербайджана: говорили об инвестициях, восстановлении Украины и разминировании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Стороны обсудили инвестиционные проекты, восстановление Украины, а также опыт Азербайджана в разминировании деоккупированных территорий. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.
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"Мы высоко ценим участие Азербайджана в восстановлении инфраструктурных объектов в Киевской области. Надеемся на помощь в дальнейшем восстановлении Украины. В послевоенный период рассчитываем на активное участие Азербайджана в инвестиционных проектах в Украине", – сказал Зеленский.
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Президент Украины также поблагодарил Азербайджан за последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, поддержку в рамках международных организаций, в частности во время голосований за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Владимир Зеленский отметил всестороннюю гуманитарную помощь, предоставленную Азербайджаном.
Кроме того, стороны уделили особое внимание опыту Азербайджана в вопросе гуманитарного разминирования деоккупированных территорий.
Зеленский выразил надежду на активное привлечение Азербайджана к поддержке инициатив Украины страны по достижению устойчивого и справедливого мира на основе украинской формулы мира.
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