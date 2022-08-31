Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

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"Сьогодні був дуже напружений день. Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації. Озвучувати зараз деталі не буду. Скажу лише одне: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, а особливо в Криму", - зазначив він.

Зеленський додав, що розвідники вдячні за надану інформацію і відпрацюють її по максимуму.

"Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони перебувають. Тимчасово перебувають", - наголосив глава держави.

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