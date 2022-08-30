У російської армії немає й не буде жодної безпечної бази на окупованих територіях України, — Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський заявив, що у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази на окупованих територіях України. Про це інформує УНН.
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Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Збройні Сили нашої держави, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов’язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який росія принесла на нашу землю.
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«По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади, штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом», — сказав Президент.
Зеленський зазначив, що це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі або втекти, або здатися в полон.
Нагадаємо
Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках півдня. Як повідомила журналісту УНН речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, українські захисники прорвали перший рубіж оборони росіян.