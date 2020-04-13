Зеленський провів телефонну розмову з принцем Абу-Дабі: говорили про коронавірус та інвестиції
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі Об’єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Співрозмовники обговорили взаємну співпрацю у боротьбі з коронавірусом, а також перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президенту.
“Коронавірус не повинен зруйнувати міжнародну торгівлю та економічні зв’язки між країнами. Для України критично важлива розбудова інфраструктури — передусім сучасних лікарень та якісних доріг. Після коронавірусу життя продовжиться, і ми можемо планувати інвестиції вже зараз”, — зазначив Зеленський.
Також Президент висловив пропозицію активізувати спільні зусилля України та ОАЕ у боротьбі з поширенням коронавірусної хвороби у світі та подякував еміратській стороні за гуманітарну допомогу — високоякісні засоби захисту для медичних працівників, а також за сприяння у поверненні тисяч українських громадян з ОАЕ та інших країн світу.
Нагадаємо, 10 квітня 2020 року до Міжнародного аеропорту “Бориспіль” прибув рейс еміратської авіакомпанії Etihad, яким було доправлено 11 тонн гуманітарної допомоги для України від ОАЕ та 113 українських громадян.