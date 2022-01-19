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Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції: що обговорювали

Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції: що обговорювали

Київ • УНН

 • 16129 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, під час якої обговорили безпекову ситуацію навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.

Деталі

Зеленський наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

Президент України та Прем’єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони. Зеленський заявив, що Швеція важливий безпековий партнер України, і подякував за практичну допомогу, яку вже надають у цій галузі.

Магдалена Андерссон підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій. У цьому контексті підкреслили готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співпраці в питаннях реформ з країнами Східної Європи.

Співрозмовники також обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях.

Зеленський акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – зазначив глава держави.

Прем’єр-міністр Швеції та президент України домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 січня, Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, говорили про російську загрозу, а також переговори, які відбулися минулого тижня в Женеві, Брюсселі та Відні.

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