Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Швеції: що обговорювали
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Королівства Швеція Магдаленою Андерссон, під час якої обговорили безпекову ситуацію навколо України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.
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Зеленський наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.
Президент України та Прем’єр-міністр Швеції привітали нещодавнє укладення міжурядової угоди про співпрацю у сфері оборони. Зеленський заявив, що Швеція важливий безпековий партнер України, і подякував за практичну допомогу, яку вже надають у цій галузі.
Магдалена Андерссон підтвердила рішучу й непохитну підтримку з боку уряду Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.
Глава держави високо оцінив підтримку шведською стороною євроінтеграційного курсу України, а також вагому практичну допомогу у реалізації внутрішніх трансформацій. У цьому контексті підкреслили готовність до поглиблення взаємодії у межах стратегії уряду Швеції щодо співпраці в питаннях реформ з країнами Східної Європи.
Співрозмовники також обговорили перспективи подальшої двосторонньої співпраці у торговельній, інвестиційній, енергетичній та екологічній галузях.
Зеленський акцентував, що українська сторона зацікавлена у створенні мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.
"Швеція – найбільший торговельний та інвестиційний партнер України в регіоні. Навіть в умовах пандемії маємо зростання двосторонньої торгівлі більш ніж на 50%. За результатами року очікуємо вийти на показники товарообігу у 800-900 мільйонів доларів. Працюватимемо над збереженням цих позитивних тенденцій. Вітатимемо також залучення Швеції до підтримки національної фінансової системи", – зазначив глава держави.
Прем’єр-міністр Швеції та президент України домовилися інтенсифікувати двосторонній діалог на найвищому рівні.
Нагадаємо
Сьогодні, 19 січня, Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Зокрема, говорили про російську загрозу, а також переговори, які відбулися минулого тижня в Женеві, Брюсселі та Відні.