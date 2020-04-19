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Зеленський прокоментував дотримання українцями карантинних обмежень під час Великодня

Зеленський прокоментував дотримання українцями карантинних обмежень під час Великодня

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем питання дотримання карантинних обмежень під час великодніх богослужінь. Про це повідомляє пресслужба Президента, передає УНН.

Зазначається, що Глава держави оперативно поінформований про перебіг святкових заходів у регіонах. Так, за даними очільників ОДА, у більшості храмів дотримуються домовленостей з керівництвом областей та Нацполіцією щодо недопущення великого скупчення людей. Богослужіння у більшості церков відбувалися або в присутності незначної кількості прихожан, або взагалі за зачиненими дверима.

За словами Президента, "у кількох областях, на жаль, були порушення". За даними Національної поліції, богослужіння проводилися у 13 658 храмах в усіх областях України. Участь у них взяли майже 130 тис. громадян. Лише у 19 культових спорудах на території 13 областей було зафіксовано порушення карантинних обмежень, зокрема надмірне скупчення людей та відсутність індивідуальних засобів захисту.

Як зазначили в пресслужбі, Президент "вдячний головам ОДА та поліції за сумлінну роботу, а також духовенству й вірянам за громадянську свідомість і дотримання карантинних обмежень, що є справжнім проявом любові до ближнього".

"Цьогоріч на богослужіння прийшло 130 тисяч вірян. Торік на Великдень у церквах зібралося сім з половиною мільйонів прихожан. Ця різниця показує свідомість українців, наше бережливе ставлення до рідних і близьких. Ми справді показали, що Великдень – це перемога життя над смертю", – сказав Зеленський.

Як повідомлялося в УНН, за даними МВС, в Україні станом на ранок 19 квітня зафіксовано 19 випадків недотримання карантинних обмежень під час богослужінь, в яких взяло участь близько 130 тисяч вірян.

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