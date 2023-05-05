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Зеленський про зустріч з головою МЗС Бахрейну: говорили про те, як ми можемо разом наблизити мир для України

Зеленський про зустріч з головою МЗС Бахрейну: говорили про те, як ми можемо разом наблизити мир для України

Київ • УНН

 • 380433 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої зустрічі з міністром закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфом бін Рашидом Аз-Заяні вони обговорили як можуть разом наблизити мир для України й повернути спокій і стабільність міжнародним відносинам. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.

Цитата

«Вранці, після повернення з Нідерландів, провів зустріч із міністром закордонних справ Бахрейну. Це, до речі, перший візит голови зовнішньополітичного відомства цієї країни за весь час наших дипломатичних відносин – із 1992 року», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що це ще один аргумент, що світ не лише вірить в Україну, а й бачить, як зміцнюється держава.

«Ми говорили з паном міністром про те, як ми можемо разом наблизити мир для України й повернути спокій і стабільність міжнародним відносинам. Я подякував за незмінну підтримку України й цивілізованих правил, зокрема підтримку на майданчику ООН. Ми говорили про українську формулу миру, і я вірю, що Бахрейн може долучитися до її реалізації», - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Києві прийняв міністра закордонних справ Королівства Бахрейн Абдуллатіфа бін Рашида Аз-Заяні.

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