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Зеленський про майбутні переговори з Байденом щодо ATACAMS: "він зможе перегорнути цю сторінку війни"

Зеленський про майбутні переговори з Байденом щодо ATACAMS: "він зможе перегорнути цю сторінку війни"

Київ • УНН

 • 1327899 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що знову поговорить з президентом США Джо Байденом про постачання ракетних систем залпового вогню ATACAMS. Зеленський вважає, що Байден може допомогти Україні перевернути хід війни, як це було з HIMARS. Про це глава держави повідомив журналісту CNN, передає УНН.

Цитата

“З приводу ATACAMS маю надію на переговори з президентом Байденом. Його підтримка для мене дуже важлива. Я думаю, він зможе перегорнути цю сторінку війни. Один раз він це зробив з HIMARS. Це було дуже важливо. І стосовно ATACAMS я знову буду говорити з президентом Байденом. Це вже не перші переговори, і ми просуваємося. І я сподіваюся, що ми їх отримаємо восени. Для нас дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, саме тому вони мені зараз дуже потрібні”, - сказав Зеленський.

Також для того, щоб Україна мала рівні сили з росією у небі, їй необхідно отримати сучасні винищувачі.

"Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію, і не дати росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Раніше керівник Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що постачання Україні ракет великої дальності ATACMS дасть всім чіткий сигнал, що росія має програти та значно прискорить знищення тилових ресурсів рф. 

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