Зеленський призначив нових послів в трьох країнах Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив нових послів України в Ліхтенштейні, Сан-Марино, та у Князівстві Андорра. Відповідні укази з’явилися на сайті Президента, передає УНН.
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"Призначити Надзвичайного і Повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації Рибченка Артема Сергійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Князівстві Ліхтенштейн за сумісництвом", - йдеться в указі №352/2021.
Також президент призначив послом України в Сан-Марино Ярослава Мельника.
“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Італійській Республіці Мельника Ярослава Володимировича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Сан-Марино за сумісництвом”, - йдеться в указі №353/2021.
Також посол України в Іспанії Сергій Погорельцев став послом в Андорре.
“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Іспанія Погорельцева Сергія Олексійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Князівстві Андорра за сумісництвом”, - йдеться в указі №354/2021.
Додамо
30 липня Зеленський призначив послів у Туреччині та Австрії.
Також указами Президента призначено надзвичайних і повноважних послів України у Республіці Індонезія, Республіці Кенія та у Об’єднаній Республіці Танзанія.