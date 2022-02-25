Зеленський призначив Лебедя командувачем Нацгвардії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії. Відповідний указ оприлюднено 25 лютого, пише УНН.
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"Призначити Лебедя Юрія Анатолійовича командувачем Національної гвардії України", - йдеться в тексті указу.
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28 січня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Національної гвардії генерал-полковника Миколи Балана та призначив виконувачем обов'язків командувача Юрія Лебедя.
Перед тим командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку зі стріляниною на заводі в Дніпрі.