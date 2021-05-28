Зеленський призначив головою Кіровоградської ОДА Марію Чорну

Деталі

Володимир Зеленський зустрівся з новопризначеною головою ОДА у п'ятницю в Офісі Президента та вручив їй службове посвідчення.

Він побажав Марії Чорній успіху на новій посаді та висловив переконання, що досвід роботи в облдержадміністрації і знання особливостей регіону допоможуть їй реалізувати багатий потенціал Кіровоградщини.

Довідка

Марія Чорна народилася 1974 року в Кіровоградській області. У 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література), а у 2015 році – Кіровоградський національний технічний університет (управління фінансово-економічною безпекою).

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З 2002 до 2011 року працювала на різних посадах у Компаніївській районній державній адміністрації Кіровоградської області. У серпні 2011-го була призначена заступником начальника головного управління агропромислового розвитку – начальником управління економічної політики Кіровоградської обласної державної адміністрації. З 2020 року обіймала посаду директора департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.