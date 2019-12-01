Зеленський привітав українців з річницею референдуму за незалежність

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Незалежно від мови, статі та віросповідання, 1 грудня 1991 року українці об’єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні. Про це написав сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“28 років тому відбувся історичний Всеукраїнський референдум щодо підтримки Акта проголошення незалежності. 90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні — бути! І це справді свято! Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об’єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні”, — написав Президент.

З його слів, сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні.

“І це — наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!”, — додав Глава держави.

Зазначимо, 1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою.

Як повідомляв УНН, сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

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