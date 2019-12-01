Зеленський привітав українців з річницею референдуму за незалежність

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Незалежно від мови, статі та віросповідання, 1 грудня 1991 року українці об’єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні. Про це написав сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.