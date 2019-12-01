Зеленський привітав українців з річницею референдуму за незалежність
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Незалежно від мови, статі та віросповідання, 1 грудня 1991 року українці об’єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні. Про це написав сьогодні Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“28 років тому відбувся історичний Всеукраїнський референдум щодо підтримки Акта проголошення незалежності. 90% українців на Закарпатті та Волині, на Донбасі та Львівщині, в Одесі, Харкові, Дніпрі, Луганську та в Криму, власне, у КОЖНОМУ куточку Батьківщини, сказали: Україні — бути! І це справді свято! Тому що того дня ми всі, незалежно від мови, статі та віросповідання, об’єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні”, — написав Президент.
З його слів, сьогодні вже є ціле покоління українців, які народилися самі та народили дітей у незалежній Україні.
“І це — наше майбутнє. Заради якого ми повинні і надалі бути єдиними!”, — додав Глава держави.
Зазначимо, 1 грудня 1991 року в Україні відбувся Всеукраїнський референдум щодо незалежності, на якому волевиявленням народу було підтверджено Акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою.
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