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Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Зеленський привітав мусульман зі святом Курбан-Байрам

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав всіх мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Президента в Telegram.

“Від щирого серця вітаю всіх мусульман України та світу зі святом Курбан-Байрам. Це свято наповнює серця вірян милосердям, любов’ю до свого ближнього, дарує світло надії та справедливості. Ми вдячні та високо цінуємо внесок мусульманської спільноти України у збереження та примноження духовного багатства та розмаїття нашого народу, утвердження миру та міжрелігійної злагоди в українському суспільстві”, — написав Володимир Зеленський.

Він побажав вірянам, щоб цей важливий для них час був сповнений чистими помислами, благодійними справами, почуттями єдності та братерства.

“Міцного здоров’я всім вам, миру та щедрої долі”, — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема Рамазан-Байраму, Курбан-Байраму, Песаху Рош ха-Шані, Ханукі, Великодню християн західного обряду та іншим.

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