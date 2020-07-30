Зеленский поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Президента в Telegram.
“От всего сердца поздравляю всех мусульман Украины и мира с праздником Курбан-Байрам. Этот праздник наполняет сердца верующих милосердием, любовью к ближнему, дарит свет надежды и справедливости. Мы благодарны и высоко ценим вклад мусульманской общины Украины в сохранение и приумножение духовного богатства и разнообразия нашего народа, утверждение мира и межрелигиозного согласия в украинском обществе”, — написал Владимир Зеленский.
Он пожелал верующим, чтобы это важное для них время было полно чистыми помыслами, благотворительными делами, чувствами единства и братства.
“Крепкого здоровья всем вам, мира и щедрой судьбы”, — добавил Владимир Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров проработать вопрос предоставления государственного статуса отдельным религиозным праздникам, в частности Рамазан-байрама, Курбан-Байрама, Песаха Рош ха-Шане, Ханука, Пасхе христиан западного обряда и другим.