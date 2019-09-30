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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський привітав Курца із перемогою на парламентських виборах в Австрії

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Себастьяна Курца із перемогою на дострокових парламентських виборах в Австрії. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

Зеленський привітав Курца із перемогою на парламентських виборах в Австрії

“Вітаю Себастьяна Курца з його історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії”, — написав президент України, та додав, що він з нетерпінням чекає співпраці з Курцом та новим австрійським урядом “заради наших двох країн та Об’єднаної Європи!”.

Нагадаємо, перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулись у неділю, 29 вересня, згідно з попередніми даними, здобуває консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни Себастьяном Курцом. За неї віддали голоси близько 37 відсотка виборців, що на понад 5 відсотків вище, ніж на минулих виборах у 2017 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: DW: Коломойський міг купити мандат депутата в австрійському парламенті за мільйони євро

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