Зеленський привітав Курца із перемогою на парламентських виборах в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Себастьяна Курца із перемогою на дострокових парламентських виборах в Австрії. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Вітаю Себастьяна Курца з його історичною перемогою на парламентських виборах в Австрії”, — написав президент України, та додав, що він з нетерпінням чекає співпраці з Курцом та новим австрійським урядом “заради наших двох країн та Об’єднаної Європи!”.
Нагадаємо, перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулись у неділю, 29 вересня, згідно з попередніми даними, здобуває консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни Себастьяном Курцом. За неї віддали голоси близько 37 відсотка виборців, що на понад 5 відсотків вище, ніж на минулих виборах у 2017 році.
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