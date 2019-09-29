Вибори в Австрії: перемагає партія колишнього канцлера Курца

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 4250 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 19348 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 39524 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 52506 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 110126 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 78133 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 65083 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 292670 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174708 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142191 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 85751 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 81449 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 33043 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 48537 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20085 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 110073 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 292645 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 230343 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 344474 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 359759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 1626 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 10077 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 12274 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 11586 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20534 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Вибори в Австрії: перемагає партія колишнього канцлера Курца

Київ • УНН

 • 10403 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулись у неділю, 29 вересня, згідно з попередніми даними, здобуває консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни Себастіаном Курцом. За неї віддали голоси близько 37 відсотка виборців, що на понад 5 відсотків вище, ніж на минулих виборах у 2017 році. Про це повідомляє УНН спираючись на дані агенції dpa та DW.

Вибори в Австрії: перемагає партія колишнього канцлера Курца

Соціал-демократична партія Австрії, яку очолює Памела Ренді-Ваґнер, навпаки втратила близько 4,9 відсотка — наразі її підтримують 22 відсотків виборців. Це найгірший результат політсили в історії.

За правопопулістську Австрійську партію свободи (АПС) на чолі з Норбертом Гофером проголосували 16 відсотків виборців, що на цілих 10 відсотків менше, ніж на минулих виборах. З 2008 року АПС жодного разу не набирала менше ніж 17 відсотків голосів виборців. Своєю чергою партія Зелених, яку очолює Вернер Коґлер здобула 14,3 відсотка голосів виборців, тоді як на минулих виборах вона провалилася з результатом лише 3,8 відсотка.

Партія “Нова Австрія — Ліберальний форум” (NEOS) покращила свій результат до 7,4 відсотка. Загалом в Австрії право взяти участь у голосуванні мають 6,4 мільйона громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: DW: Коломойський міг купити мандат депутата в австрійському парламенті за мільйони євро

Нагадаємо, рішення про проведення в Австрії дострокових парламентських виборів було ухвалено після скандалу, внаслідок якого ексканцлер Курц оголосив про розпад коаліції між його АНП та правопопулістською АПС. У середині травня німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови колишнього віцеканцлера Австрії, тодішнього лідера АПС Гайнца-Крістіана Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася “племінницею російського олігарха”, нібито планувала придбати цю газету.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а Курц виступив за проведення дострокових виборів. Окрім того, він звинуватив АПС у підриванні політичної репутації Австрії. Наприкінці травня в Австрії запрацював перехідний уряд, а антикорупційна прокуратура почала розслідування щодо політиків зі скандального відео.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Скандал в Австрії: партія NEOS в 2015 році отримала пропозицію про компромат на Штрахе

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41