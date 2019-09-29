Вибори в Австрії: перемагає партія колишнього канцлера Курца

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Перемогу на дострокових парламентських виборах у Австрії, які відбулись у неділю, 29 вересня, згідно з попередніми даними, здобуває консервативна Австрійська народна партія (АНП) на чолі з колишнім канцлером країни Себастіаном Курцом. За неї віддали голоси близько 37 відсотка виборців, що на понад 5 відсотків вище, ніж на минулих виборах у 2017 році. Про це повідомляє УНН спираючись на дані агенції dpa та DW.