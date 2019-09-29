Выборы в Австрии: побеждает партия бывшего канцлера Курца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Победу на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые состоялись в воскресенье, 29 сентября, согласно предварительным данным, получает консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим канцлером страны Себастианом Курцем. За нее отдали голоса около 37 процента избирателей, что на более чем 5 процентов выше, чем на прошлых выборах в 2017 году. Об этом сообщает УНН опираясь на данные агентства dpa и DW.
Социал-демократическая партия Австрии, которую возглавляет Памела Рэнди-Вагнер, наоборот потеряла около 4,9 процента — пока ее поддерживают 22 процентов избирателей. Это худший результат политсилы в истории.
За правопопулистского Австрийскую партию свободы (АПС) во главе с Норбертом Гофером проголосовали 16 процентов избирателей, что на целых 10 процентов меньше, чем на прошлых выборах. С 2008 года АПС ни разу не набирала меньше чем 17 процентов голосов избирателей. В свою очередь партия Зеленых, которую возглавляет Вернер Коглер получила 14,3 процента голосов избирателей, тогда как на прошлых выборах она провалилась с результатом лишь 3,8 процента.
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Партия “Новая Австрия — Либеральный форум” (NEOS) улучшила свой результат до 7,4 процента. Всего в Австрии право принять участие в голосовании имеют 6,4 миллиона граждан.
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Напомним, решение о проведении в Австрии досрочных парламентских выборов было принято после скандала, в результате которого экс-канцлер Курц объявил о распаде коалиции между его АНП и правопопулистского АПС. В середине мая немецкие СМИ обнародовали видеозапись скрытой камеры, сделанный во время разговора бывшего вицеканцлера Австрии, тогдашнего лидера АПС Штрахе, экс-головы парламентской фракции АПС Иоганна Гуденуса и неизвестной женщины на вилле на Ибице в июле 2017 года.
На видео Штрахе обещает своей собеседнице государственные заказы в обмен на поддержку на выборах со стороны издания Kronen Zeitung. Женщина, которая представилась “племянницей российского олигарха”, якобы планировала приобрести эту газету.
Из-за скандала Штрахе подал в отставку, а Курц выступил за проведение досрочных выборов. Кроме того, он обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. В конце мая в Австрии заработало переходное правительство, а антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении политиков из скандального видео.
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