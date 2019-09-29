Выборы в Австрии: побеждает партия бывшего канцлера Курца

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 36807 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 83377 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 127288 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 119011 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 67648 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74050 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187666 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150630 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158810 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138695 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
48%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 12052 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 6674 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 8506 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 6520 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 9684 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 127297 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 119019 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 90801 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 102413 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 132360 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10152 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12636 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15215 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18071 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19861 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Выборы в Австрии: побеждает партия бывшего канцлера Курца

Киев • УНН

 • 10403 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Победу на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые состоялись в воскресенье, 29 сентября, согласно предварительным данным, получает консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим канцлером страны Себастианом Курцем. За нее отдали голоса около 37 процента избирателей, что на более чем 5 процентов выше, чем на прошлых выборах в 2017 году. Об этом сообщает УНН опираясь на данные агентства dpa и DW.

Выборы в Австрии: побеждает партия бывшего канцлера Курца

Социал-демократическая партия Австрии, которую возглавляет Памела Рэнди-Вагнер, наоборот потеряла около 4,9 процента — пока ее поддерживают 22 процентов избирателей. Это худший результат политсилы в истории.

За правопопулистского Австрийскую партию свободы (АПС) во главе с Норбертом Гофером проголосовали 16 процентов избирателей, что на целых 10 процентов меньше, чем на прошлых выборах. С 2008 года АПС ни разу не набирала меньше чем 17 процентов голосов избирателей. В свою очередь партия Зеленых, которую возглавляет Вернер Коглер получила 14,3 процента голосов избирателей, тогда как на прошлых выборах она провалилась с результатом лишь 3,8 процента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тунберг обратилась к ООН: мы — на пороге массового вымирания

Партия “Новая Австрия — Либеральный форум” (NEOS) улучшила свой результат до 7,4 процента. Всего в Австрии право принять участие в голосовании имеют 6,4 миллиона граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: DW: Коломойский мог купить мандат депутата в австрийском парламенте за миллионы евро

Напомним, решение о проведении в Австрии досрочных парламентских выборов было принято после скандала, в результате которого экс-канцлер Курц объявил о распаде коалиции между его АНП и правопопулистского АПС. В середине мая немецкие СМИ обнародовали видеозапись скрытой камеры, сделанный во время разговора бывшего вицеканцлера Австрии, тогдашнего лидера АПС Штрахе, экс-головы парламентской фракции АПС Иоганна Гуденуса и неизвестной женщины на вилле на Ибице в июле 2017 года.

На видео Штрахе обещает своей собеседнице государственные заказы в обмен на поддержку на выборах со стороны издания Kronen Zeitung. Женщина, которая представилась “племянницей российского олигарха”, якобы планировала приобрести эту газету.

Из-за скандала Штрахе подал в отставку, а Курц выступил за проведение досрочных выборов. Кроме того, он обвинил АПС в подрыве политической репутации Австрии. В конце мая в Австрии заработало переходное правительство, а антикоррупционная прокуратура начала расследование в отношении политиков из скандального видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал в Австрии: партия NEOS в 2015 году получила предложение о компромат на Штрахе

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84