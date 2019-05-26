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Скандал в Австрії: партія NEOS в 2015 році отримала пропозицію про компромат на Штрахе

Київ • УНН

 • 13180 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Партія “Нова Австрія — Ліберальний форум” (NEOS) ще в 2015 році отримала пропозицію про отримання компрометуючих матеріалів на колишнього віце-канцлера Австрії Хайнца-Крістіана Штрахе. Про це повідомив у суботу ряд ЗМІ, пише УНН з посиланням на генсека NEOS Ніка Доніга та його коментар для видань Die Zeit та австрійського телеканалу ORF.

“Якщо конкретно, то ми можемо підтвердити надходження такої пропозиції в 2015 році”, — заявив він виданню. Компромат у вигляді фото Штрахе і його СМС-листування пропонував якийсь віденський адвокат, якого ЗМІ в минулі дні неодноразово пов’язували зі скандальним відео, знятим на Ібіці. За словами Доніга, ліберальна партія відхилила пропозицію.

У п’ятницю Штрахе передав в прокуратуру Відня заяву щодо трьох осіб, які можуть бути причетні до виробництва скандального відеозапису з його участю. Він вказав, що компрометуючий відеоматеріал був знятий незаконно з використанням засобів прихованої зйомки, і його публікація завдала йому шкоди.

Нагадуємо, відео з екс-віце-канцлером Австрії стало частиною журналістського розслідування.

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