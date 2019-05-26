Скандал в Австрії: партія NEOS в 2015 році отримала пропозицію про компромат на Штрахе

“Якщо конкретно, то ми можемо підтвердити надходження такої пропозиції в 2015 році”, — заявив він виданню. Компромат у вигляді фото Штрахе і його СМС-листування пропонував якийсь віденський адвокат, якого ЗМІ в минулі дні неодноразово пов’язували зі скандальним відео, знятим на Ібіці. За словами Доніга, ліберальна партія відхилила пропозицію.

У п’ятницю Штрахе передав в прокуратуру Відня заяву щодо трьох осіб, які можуть бути причетні до виробництва скандального відеозапису з його участю. Він вказав, що компрометуючий відеоматеріал був знятий незаконно з використанням засобів прихованої зйомки, і його публікація завдала йому шкоди.

Нагадуємо, відео з екс-віце-канцлером Австрії стало частиною журналістського розслідування.