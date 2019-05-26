Скандал в Австрии: партия NEOS в 2015 году получила предложение о компромат на Штрахе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Партия “Новая Австрия — Либеральный форум” (NEOS) еще в 2015 году получила предложение о получении компрометирующих материалов на бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщил в субботу ряд СМИ, пишет УНН со ссылкой на генсека NEOS Ника к ногам и его комментарий для изданий Die Zeit и австрийского телеканала ORF.
“Если конкретно, то мы можем подтвердить поступление такого предложения в 2015 году”, — заявил он изданию. Компромат в виде фото Штрахе и его СМС-переписки предлагал некий венский адвокат, которого СМИ в минувшие дни неоднократно связывали со скандальным видео, снятым на Ибице. По словам Донига, либеральная партия отклонила предложение.
В пятницу Штрахе передал в прокуратуру Вены заявление в отношении трех лиц, которые могут быть причастны к производству скандальной видеозаписи с его участием. Он указал, что компрометирующий видеоматериал был снят незаконно с использованием средств скрытой съемки, и его публикация нанесла ему ущерб.
Напоминаем, видео с экс-вице-канцлером Австрии стало частью журналистского расследования.