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Президент Австрії відправив уряд Курца у відставку

Президент Австрії відправив уряд Курца у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Австрії Александр Ван ер Беллен відправив у відставку уряд Себастіана Курца. Про це повідомляє УНН з посиланням на APA.

Президент доручив міністрам виконувати свої обов’язки і надалі до формування нового уряду, а обов’язки віце-канцлера поклав на міністра фінансів Хартвіга Льогера.

Варто відзначити, що президент Австрії висловив надію, що формування новго уряду не займе багато часу, і це є питанням одного-двох тижнів. 

Як повідомляв УНН, канцлеру Австрії Себастьяну Курцу висловили вотум недовіри

Як повідомляв УНН, після скандалу зі Штрахе у Австрії всі міністри від FPÖ пішли у відставку.

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