Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Австрии Александр Ван эр Беллен отправил в отставку правительство Себастьяна Курца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на APA.
Президент поручил министрам выполнять свои обязанности и в дальнейшем до формирования нового правительства, а обязанности вице-канцлера положил на министра финансов Хартвиг Льогера.
Стоит отметить, что президент Австрии выразил надежду, что формирование новго правительства не займет много времени, и это вопрос одной-двух недель.
Как сообщал УНН, канцлеру Австрии Курцу выразили вотум недоверия.
Как сообщал УНН, после скандала с Штрахе в Австрии все министры от FPÖ ушли в отставку.