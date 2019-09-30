Зеленский поздравил Курца с победой на парламентских выборах в Австрии

“Поздравляю Себастьяна Курца с его исторической победой на парламентских выборах в Австрии”, — написал президент Украины, и добавил, что он с нетерпением ждет сотрудничества с Курцом и новым австрийским правительством “ради наших двух стран и Объединенной Европы!”.

Напомним, победу на досрочных парламентских выборах в Австрии, которые состоялись в воскресенье, 29 сентября, согласно предварительным данным, приобретает консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с бывшим канцлером страны Курцем. За нее отдали голоса около 37 процента избирателей, более чем 5 процентов выше, чем на прошлых выборах в 2017 году.

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