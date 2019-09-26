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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський - представникам ділових кіл США: Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наголошує, що його команда налаштована не обіцяти реформи та зміни в країні, а швидко їх проводити. Про це Глава держави сказав у Нью-Йорку, під час зустрічі з представниками ділових кіл США, а також додав, що Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зеленський - представникам ділових кіл США: Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business

“Україна зміцнила позиції в рейтингу Doing Business...Надалі ми зробимо все для забезпечення економічного зростання та залучення прямих іноземних інвестицій. Це мій головний пріоритет як Президента, це також пріоритет нового уряду та парламенту”, - нагадав Зеленський.

За словами Президента, у жовтні планується розглянути законопроект, який суттєво скорочує список підприємств, заборонених до приватизації.

“Ми розпочинаємо приватизацію державних компаній і запрошуємо до участі в наших відкритих аукціонах”, — зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, найближчим часом Верховна Рада розгляне законопроект про концесії, який дасть змогу залучити на прозорих та зрозумілих умовах інвестиції в інфраструктуру.

Нагадаємо, Президент України зустрівся з представниками єврейських організацій США.

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