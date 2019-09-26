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Зеленский - представителям деловых кругов США: Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business

Киев • УНН

 • 10056 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что его команда настроена не обещать реформы и изменения в стране, а быстро их проводить. Об этом Глава государства сказал в Нью-Йорке, во время встречи с представителями деловых кругов США, а также добавил, что Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Зеленский - представителям деловых кругов США: Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business

"Украина укрепила позиции в рейтинге Doing Business ... В дальнейшем мы сделаем все для обеспечения экономического роста и привлечения прямых иностранных инвестиций. Это мой главный приоритет как Президента, это также приоритет нового правительства и парламента", - напомнил Зеленский.

По словам Президента, в октябре планируется рассмотреть законопроект, который существенно сокращает список предприятий, запрещенных к приватизации.

"Мы начинаем приватизацию государственных компаний и приглашаем к участию в наших открытых аукционах", - отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект о концессии, который позволит привлечь на прозрачных и понятных условиях инвестиции в инфраструктуру.

Напомним, Президент Украины встретился с представителями еврейских организаций США.

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