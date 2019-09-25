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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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Президент України зустрівся з представниками єврейських організацій США

Київ • УНН

 • 9378 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США. Про це повідомляється на сайті президента України, передає УНН.

Президент України зустрівся з представниками єврейських організацій США

“Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю”, — сказав Глава української держави.

Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.

Єврейська громада відзначила значний прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.

“Розкручування теми антисемітизму в Україні — це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості”, — наголосив Володимир Зеленський.

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Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.

Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.

Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Шмуель Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу.

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