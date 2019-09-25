Президент України зустрівся з представниками єврейських організацій США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками єврейських організацій США. Про це повідомляється на сайті президента України, передає УНН.
“Ми прагнемо змінити Україну, щоб вона стала світовим брендом усього інноваційного. Для цього ми хочемо залучити досвід США та Ізраїлю”, — сказав Глава української держави.
Він попросив представників єврейських організацій сприяти залученню в Україну американських та ізраїльських інвесторів.
Єврейська громада відзначила значний прогрес у боротьбі зі злочинами, скоєними на ґрунті ксенофобії, антисемітизму та ненависті.
“Розкручування теми антисемітизму в Україні — це провокація. Ми налаштовані не допустити злочинів, вчинених на ґрунті антисемітизму, ксенофобії та нетерпимості”, — наголосив Володимир Зеленський.
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Представники єврейських організацій висловили зацікавленість у проведенні реформ в Україні, спрямованих на економічне зростання та боротьбу з корупцією.
Президент подякував єврейській громаді за зміцнення стратегічних відносин України та США, а також за підтримку територіальної цілісності й суверенітету нашої країни.
Зі свого боку головний рабин Федерації єврейських громад України Шмуель Камінецький привітав постійну підтримку, що її надає єврейська громада США євреям в Україні.
Нагадаємо, раніше Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу.