Президент закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна закликала Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду українського народу. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає УНН.
"Вшановуючи вічну пам’ять жертв Голокосту, у якому загинуло понад 2 мільйони українських євреїв, Україна звертається до Ізраїлю із закликом також визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - зазначив Президент у Twitter.
Нагадаємо, торік в Ізраїлі в пам’ять про жертв Голодомору влаштували акцію.
Як повідомляв УНН, Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті біля Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата та Меморіалу пам'яті жертв Голодомору у Києві.