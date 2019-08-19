Президент призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина призвала Израиль признать Голодомор актом геноцида украинского народа. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН.
"Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более 2 миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - отметил Президент в Twitter.
Напомним, в прошлом году в Израиле в память о жертвах Голодомора устроили акцию.
Как сообщал УНН, Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии чествования памяти у Мемориала Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата и Мемориала памяти жертв Голодомора в Киеве.